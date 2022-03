Helft van de eetstanden op de Gentse Feesten verplicht veggie: “Polariserend? Ieder moet gewoon ‘zijn meug’ vinden”

Maar er is ook beslist dat minstens de helft van de eetkramen die de stad op de Gentse Feesten aanbesteedt ‘veggie’ moeten zijn. “Zo zetten we een volgende stap in het verduurzamen van de Gentse Feesten”, zegt de nieuwe feestenschepen Bram Van Braeckevelt, “want ook zo zal de CO2-uitstoot van de Feesten gedrukt worden. We zullen bij het toewijzen van een locatie toezien op spreiding. Zo zal er op elk moment een voldoende groot aanbod aan vlees, vegetarisch of veganistisch eten binnen handbereik zijn. We willen niet polariserend zijn, niet extreem, we willen gewoon voor elk wat wils. Het is de bedoeling dat iedereen overal zijn meug vindt.” Dat was nochtans niet het originele plan. Eerst werd gedacht aan een ‘veggie-straat’, tussen Baudelo en het stadhuis, maar daartegen kwam intern veel protest.