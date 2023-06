Helena (21) zette zich tijdens haar studies al in voor het klimaat en is de Gentse student van het jaar

“Vrouw en kind maakten plaats voor wodka en coke”: man (32) grijpt in volle roes naar hamer en riskeert nu zes jaar cel

“Ik kreeg een klap in mijn gezicht. Daarna weet ik niets meer.” Maar wat een 32-jarige man zich in de rechtbank niet meer kon herinneren, kan hem nu wel zes jaar cel kosten. Want onder invloed van alcohol en cocaïne takelde hij een huisgenoot dusdanig toe, dat die er een schedelbreuk aan overhield. “Alles ging fout toen zijn huwelijk op de klippen liep”, wierp de verdediging op. Vraag is of de rechter daar vandaag in meegaat.