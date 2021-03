Hele dag wachtrijen voor treinen naar de kust: “Onverantwoord. We plakken allemaal op elkaar”

23 graden, volop zon en een vervoegde paasvakantie. Meer was niet nodig voor dagtoeristen om af te zakken naar de Belgische kust. Sinds vanmorgen zaten de treinen richting onder meer Blankenberge, De Panne, Oostende en Knokke bomvol. In tijden van corona een heuse afrader.

Het was zo druk dat medewerkers van de NMBS hekken voor de perrons plaatsten om de toevloed van reizigers in te perken. Dat leidde echter tot wachtrijen voor de perrons. De mondmaskerplicht werd goed nageleefd en de wachtplaatsen bevonden zich in openlucht, maar de mensen stonden heel dicht op elkaar en kusttoeristen klaagden dat ze meer dan een uur moesten wachten.

“Onverantwoord. We plakken allemaal op elkaar”, vertelden enkele wachtende reizigers in Gent aan VTM NIEUWS. Mensen die in Leuven op de trein stapten, werden er in Gent uitgezet wegens ‘te vol’ en moesten daarna lang wachten op hun reis verder te zetten. Het leverde een pak frustraties op.

Drie reservetreinen ingezet

Dat er vandaag niet meer treinen naar de kust gepland waren, was een bewuste keuze van de NMBS. “We willen ervoor zorgen dat het niet de druk wordt aan de kust”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crol. In de loop van de dag werd toch beslist drie reservetreinen in te leggen: twee naar Oostende en één naar Blankenberge. “De NMBS heeft altijd treinen stand-by om in crisissituaties te worden ingezet”, verklaart Crols.

Toch werpt de vraag zich op of dit niet beter voorbereid had kunnen worden. De oproep van NMBS om niet meer naar de kust te trekken, kwam ook pas op het moment dat veel mensen al onderweg waren. Dat daarna toch extra treinen werden ingezet, lijkt op improvisatie. Wat voor de NMBS de generale repetitie moest worden voor de paasvakantie, draaide uit op één grote chaos.

Treinreizigers mogen voorlopig ook nog vrij hun plaats kunnen kiezen. De verplichting om aan het raam te kiezen, geldt pas vanaf zaterdag.

Uittocht wel vlot verlopen

De uittocht is vlot wel verlopen. De NMBS zette vanuit Oostende en Blankenberge extra treinen in om reizigers gespreid terug naar huis te brengen. In de stations van beide kustgemeenten waren uiteindelijk geen problemen.

In Blankenberge werden vanop het stationsplein nadarhekken geplaatst. “Zo werden reizigers gescheiden en gespreid en kon alles vlot verlopen”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Ook in Oostende verliep de uittocht goed. “Het is nog geen zomer dus de dagen zijn nog vrij kort. Mensen keren dus ook al vroeger naar huis. Alles verliep dus goed, ik ben een tevreden burgemeester”, aldus Bart Tommelein (Open Vld). “Het was even bibberen deze morgen maar ik ben blij dat NMBS snel heeft ingegrepen. Al moet ik wel zeggen dat het nipt was.” In totaal kwamen dinsdag zo’n 9.200 reizigers aan met de trein in Oostende.

Aanmeldingssysteem

Toch blijft burgemeester Bart Tommelein pleiten voor een aanmeldingssysteem voor de treinen. “De gratis tickets, verlengde paasvakantie, het mooie weer en de beperkingen vormden een gevaarlijke cocktail. Een reservatiesysteem zou daarin een goede oplossing vormen”, aldus Tommelein.

Ook verschillende Kamerleden pleiten voor een reservatiesysteem. Dat deden ze vandaag tijdens een actualiteitsdebat met minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in de Kamercommissie Mobiliteit.

Raamregel

Minister Gilkinet ging niet echt in op de vraag om een reservatiesysteem, maar verdedigde wel de aangekondigde raamregel. Hij rekent erop dat die samen met een reeks andere maatregelen voldoende zou moeten zijn om de reizigersstromen richting de kust in goede banen te leiden.

De raamregel geldt vanaf 3 april en zeker tot het einde van de maand. Tijdens de paasvakantie en de weekends mogen reizigers op treinen die naar de zee rijden alleen aan het raam zitten. Alleen kinderen jonger dan 12 jaar mogen naast een volwassene zitten.

Lange wachtrijen in Sint-Pietersstation naar zee.

Medewerkers voorzien ondertussen water voor de wachtenden.