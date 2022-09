Helderheid over de keuken in De Meubelfabriek: staat die er nu of niet? “Door huiszwam moeten laten afbreken”

GENTDe discussie over vzw Masala en de bijbehorende subsidies zorgde maandag voor vuurwerk op de gemeenteraad. Waar het geld voor die keuken aan is uitgegeven, is nu duidelijk, schepen de Bruycker gaf tekst en uitleg. “Die keuken staat er”, klonk het, maar daar begaat ze volgens gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt een fout. Nu komt er duidelijkheid.

In het dossier rond vzw Masala, die zwaar onder vuur ligt omdat er sprake zou zijn van huisjesmelkerij bij, sprong één detail in het oog. De keuken in de Meubelfabriek, een plaats waar 23 organisaties gebruik maken van de oude gebouwen van de bowling in de Meibloemstraat, bleek van slechte kwaliteit. Over die keuken kwam nu meer uitleg, waarbij schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) met stelligheid zei dat “die keuken er stond”. Eén probleempje: die keuken staat er intussen al even niet meer opgesteld.

Welke keuken?

Dat kwam ook gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt ter ore. Van Bossuyt volgt het dossier al even. “Tijdens de gemeenteraad stelde schepen De Bruycker – namens het voltallige college – dat de keuken er daadwerkelijk staat. Dat deze het hart is van De Meubelfabriek. Dat er dagelijks gewerkt en vergaderd wordt. Dat iedereen alle materialen en alle installaties waarvan sprake in de facturen ter plekke kan komen bekijken. Maar daar blijkt nu niets van te kloppen”, klonk het bij Van Bossuyt. “Begin deze week genomen foto’s tonen zonneklaar aan dat er van de keuken van 10.440 euro niets meer te bespeuren is. De ruimte in kwestie blijkt één groot rommelkot te zijn: allerlei materiaal ligt er in complete wanorde op elkaar gestapeld, inclusief enkele kano’s. Als er al iets van meubilair of apparatuur staat, is die niet bruikbaar.” Nog volgens Van Bossuyt is het vertrouwen in het openbaar onderzoek door deze uitspraken weg.

De 'keuken' in De Meubelfabriek

Op die foto’s is inderdaad helder te zien dat er kano’s en materiaal van de verenigingen ligt. Enkele verenigingen bevestigen ons ook dat de keuken er al even niet meer staat en dat de toegang tot deze ruimte niet vanzelfsprekend heeft: niet iedereen heeft de code voor het slot.

Huiszwam

Nu verklaart het kabinet van De Bruycker de misvatting. “De zaken die we in de pers lazen over de keuken hebben we laten uitzoeken. Voor de keuken zijn er twee sommen betaald: enerzijds 5000 euro voor de inrichting en installatie van de inbouwkasten en anderzijds 6 440 euro voor tweedehands grootkeukentoestellen en keukenmeubilair. De keuken, centrale ontmoetingsplek, in de Meubelfabriek kostte dus 11 440 euro. In HLN werd eerder verwezen naar een bedrag van 10 200 euro. Dat bedrag slaat niet op de keuken; het is (voorschot oftewel 85% van) het bedrag van de stedelijke cultuursubsidie naar vzw Masala. De keuken werd opgeleverd en gebruikt als collectieve plaats voor ontmoeting, vergaderen en dergelijke”.

“Er doken echter problemen op met huiszwam, waardoor de hele ruimte moest gestript en behandeld worden. De toestellen kunnen gerecupereerd worden en zijn ter plaatse gestockeerd in afwachting van herinstallatie. De schepen was op het moment van haar tussenkomst in de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld van het probleem met de huiszwam en van het feit dat de keuken tijdelijk niet operationeel is.”