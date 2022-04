Heidi (49) maakt van ‘betonnen halve kilometer’ de langste geveltuin van Gent

Ze zijn deze ochtend met een 12-tal helpers: de mensen uit de Vogelhoek passeren allemaal wel eens aan de deprimerende grijze muur die de nmbs-werkplaats flankeert. In de namiddag komen er nog eens zoveel de 280 plantjes die geschonken zijn door stad Gent, in de grond steken. Iedereen heeft zo zijn specialiteit: één iemand weet hoe veel plantjes er waar op welke volgorde moeten zitten. Anderen dragen de klimplanten naar hun juiste plek en een groepje ouders met jonge kinderen steekt enthousiast spades in de grond om ze hun definitieve plek te geven.

Volledig scherm De langste geveltuin van Gent © svwg

Een halve kilometer groen

Alles samen moet het de langste geveltuin van Gent worden: 500 meter aan klimmers die binnen drie jaar volgroeid moeten zijn. Een huzarenstukje, maar wel ééntje dat direct effect moet hebben. Want al staan er ook bomen aan de Werkhuizenstraat, de grijze muur is toch een domper op de vreugde, ééntje die al lang een doorn in het oog van de buurt is.

“Niets aan te doen, de werkplaats zal wellicht later verkocht en afgebroken worden, maar tot dan zitten we wel op die betonnen plakkaten te kijken”, zegt Heidi Van Hiel. Samen met de buurt werkte ze twee oplossingen uit voor de muur. “Een eerste idee was om de muren te schilderen of er graffiti op te laten spuiten, maar de subsidie-aanvraag daarvoor is er niet doorgekomen”. Nu is er dankzij het Samen Aan Zet-project van de stad wel geld, voor de geveltuintjes weliswaar.

Volledig scherm De buren helpen de langste geveltuin van Gent opstellen © svwg

Wilde wingerd en hortensia

Pieter Nuytinck, buurtbewoner en ook bestuurslid van het Gents Milieu Front, steekt ook de handen uit de mouwen. “We hebben van de stad 280 planten gekregen, in drie soorten. Als ze volgroeid zijn, wordt dit een muur van klimop, wilde wingerd en klimhortensia”.

Heidi hoopt dat ook andere buurten het initiatief zullen volgen. “Meer groen is altijd goed, ook als het niet voor eeuwig blijft. We weten dat deze planten misschien maar vijf of tien jaar zullen blijven staan. Maar vijf jaar groen is beter dan niets en tien jaar is beter dan vijf. Misschien kunnen we dan wel onze geveltuintjes uitgraven en opnieuw in onze eigen tuin zetten”.

Volledig scherm De plantjes staan klaar: 280 stuks. © svwg

Schepen voor Openbaar Groen en buurtparticipatie Astrid De Bruycker is opgetogen met het groen. “Een leuke plantdag die heel de buurt bijeenbrengt, ook bewoners die zelf geen schop in de grond steken, klimmend groen dat de komende jaren een saaie muur bedekt en nog lang als gespreksstarter zal dienen... Zo’n laagdrempelig initiatief dat groeit uit de buurt en ontmoeting bevordert, juichen we toe en ondersteunen we graag met een ‘Samen aan Zet’-subsidie”, klinkt het.