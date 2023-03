Heel wat afgesloten straten en parkeerverboden tijdens Halve Marathon

Bij FC Champions hebben voetballer­tjes, trainers en bestuur een beperking: “We leren wat buitenspel is, maar het moet vooral leuk blijven”

Een echte startdatum is er nog niet, maar FC Champions staat wel in de steigers. In samenwerking met de Sportdienst van de stad organiseren enkele mensen die zélf een beperking hebben, een voetbalploeg voor kinderen met een beperking. Mentaal of fysiek, dat maakt niet zoveel uit, het moet vooral leuk zijn. Komend weekend is er een benefiet ten voordele van deze bijzonder ploeg.