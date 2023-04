Havencijfers voor het eerst in twee jaar gedaald: “EU-sancties tegen Rusland laten zich voelen”

Deze Buffalo’s maakten woensdag al de oversteek naar Londen: “Eerst de stad verkennen, dan de ploeg naar de overwin­ning schreeuwen”

De spelers van KAA Gent vertrokken woensdag naar de Britse hoofdstad voor de belangrijke terugwedstrijd tegen West Ham United, met als doel een plaatsje te veroveren in de halve finale van de Conference League. In hun zog reizen 3.500 trouwe supporters mee. Een deel van hen stak vandaag al het Kanaal over. Wij scheepten mee in op de ferry vanuit Calais.