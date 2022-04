“Hartverwarmend dat zoveel mensen haar nog niet vergeten zijn." 2.000 lopers voor Run for Emilie

DrongenBekerfinale of niet, meer dan 2.000 mensen lopen vandaag kilometers in Drongen, voor de Run for Emilie. Geneeskundestudente Emilie Leus werd in november 2009 van de weg gemaaid door een dronken chauffeur. Zij en twee vriendinnen overleefden de klap niet. Sindsdien zet haar familie zich in om alcohol uit het verkeer te weren. “De mentaliteit bij de jongeren is veranderd", zegt vader Vincent Leus.

Bijna 13 jaar is het intussen geleden, maar de naam Emilie Leus klinkt luider dan ooit. Na twee coronajaren wilde de familie de Run for Emilie vooral terug op de kaart zetten, maar dat bleek geen enkel probleem. “2.000 deelnemers, dan zijn er iets minder dan anders. Maar het is natuurlijk Bekerfinale vandaag, en we hebben ook minstens 20 annulaties door coronabesmettingen ook.”

Vader Vincent Leus overschouwt het veld in Drongen aan de Sint-Paulusschool waar een massa lopers in fluogele truitjes zich verzamelt, waar een mooie letter E in bloemen staat opgesteld, en waar straks ook voetbal wordt gekeken op groot scherm. “Nog steeds is het samen met de vrienden en vriendinnen van Emilie dat we dit op poten zetten", zegt Leus. “Natuurlijk doet het deugd dat die mensen ons nog steeds steunen. Al geef ik grif toe dat het soms ook pijn doet te zien hoe zij wel verder leven, hoe zij wel kinderen krijgen. Emilie is nooit dokter mogen worden, nooit mama. Ik heb mij nooit uitgesproken over de dader, maar het is een kalf, dat hij haar dat heeft afgepakt.”

Volledig scherm Half drongen kleurt fluo-geel voor de Run For Emilie, straks om 15 uur wisselen de kleuren en wordt naar de Bekerfinale gekeken op groot scherm © VDS

Don't drink and drive

“Toch is het vooral warmte en tevredenheid die we ervaren vandaag”, zegt Leus. “Kijk al die mensen, er zijn ook steeds nieuwe mensen bij, die Emilie helemaal nooit hebben gekend. Dat wil zeggen dat de boodschap ‘don't drink and drive’ steeds meer bijval krijgt, en dat is goed. Ik merk echt wel dat de mentaliteit op dat vlak veranderd is bij jongeren. Die denken echt wel na voor ze achter het stuur kruipen. Het is bij de oudere generatie dat de boodschap moeilijker doordringt, merk ik.” Leus geeft ook nog steeds - of eerder opnieuw, sinds corona - lessen over alcohol in het verkeer op scholen, altijd in het laatste jaar. “Dit jaar zijn het er weer een tiental, voor corona waren dat er makkelijk 50 per jaar.”

Intussen kleurt de ruime omgeving rond de Gavergrachstraat geel, allemaal met lopers en wandelaars voor Emilie. “Uiteraard doen we dit om fondsen te werven, om acties te steunen", zegt Leus. “Maar eigenlijk maakt het dit jaar niet uit of we er een euro aan verdienen of niet. Het ging er hem om de loop terug op de kaart te zetten, en dat is duidelijk gelukt. Het is de tiende editie vandaag, en het is de tiende keer dat we schitterend weer hebben. We geloven graag dat Emilie daar voor iets tussen zit.”

