Hardnekkige fietsendief (21) riskeert 15 maanden gevangenis: “Zo’n diefstal richt emotionele schade aan”

Chemie­groep Molymet pompt miljoenen in uitbrei­ding vestiging Gentse haven: “Productie zeldzaam metaalpoe­der voor smartpho­nes en windmolens”

De Chileense chemiegroep Molymet neemt een nieuwe productieafdeling in gebruik in zijn vestiging in North Sea Port Gent aan de Langerbruggekaai. Door de uitbreiding kan Molymet een zeldzaam metaalpoeder produceren in Gent dat onder meer gebruikt wordt in windmolens en smartphones.