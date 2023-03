Hardleerse inbreker riskeert 18 maanden voor inbraak(pogingen) in Diamantstraat

De politie betrapte de 28-jarige man, die illegaal in ons land verblijft, toen hij op 7 november op dievenpad was in de Diamantstraat in Nieuw-Gent. Hij probeerde met behulp van een schroevendraaier in vier huizen in te breken. In één woning lukte dat ook. De politie kon de twintiger echter klissen en sindsdien verblijft hij in de gevangenis. In de rechtbank verklaarde de man dat hij de feiten pleegde onder invloed van alcohol en dat hij spijt heeft van zijn daden. “Ik heb een grote fout gemaakt en vraag vergiffenis”, zo vertelde hij de rechter. De beklaagde is ook niet aan zijn proefstuk toe. In 2015 kreeg hij al een drie jaar gevangenisstraf voor gelijkaardige feiten. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 18 maanden.