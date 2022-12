Hardleerse dief loopt tegen de lamp op de trein: 37 maanden cel

Gent Man grijpt partner bij de keel en bijt agent na ontspoord avondje uit aan Oude Beesten­markt: één jaar cel gevraagd

Een ruziënd koppel tijdens het uitgaan, dat is geen zeldzaamheid. Maar een man uit Gent ging in mei van dit jaar toch wel erg over de schreef tijdens een avondje stappen met zijn vriendin. Na een woordenwisseling greep hij haar bij de keel. Toen vervolgens de politie ter plaatse kwam, viel hij ook hen aan. Hij riskeert nu een celstraf van één jaar.

15:04