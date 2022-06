Hannes (42) debuteert met boek over Pinkstergemeenschap. “Het is een roman, maar alles wat beschreven staat, heb ik zelf gezien of meegemaakt”

GentOpgroeien in een sekte, en op je 19de moeten vaststellen dat alles wat je al je hele leven werd ingelepeld, niet strookt met de realiteit. Hannes Dedeurwaerder maakte het mee, en stapte resoluut uit de Pinkstergemeenschap. Dik 20 jaar later heeft hij er een boek over uit. Een verzonnen verhaal, gestoeld op waargebeurde feiten. “Ik broedde al 10 jaar op dit boek, ik schreef er uiteindelijk drie jaar aan.”

Dat hij kan schrijven, is geen verrassing. Hannes Dedeurwaerder werkt als copywriter onder de naam ‘Seriewoordenaar’, en was voordien filmredacteur en journalist, onder meer voor deze krant. Dat zijn levensverhaal verweven zit in het boek, doet wel wenkbrauwen fronsen. “Ik loop daar niet mee te koop”, lacht hij. “Al verstop ik het ook niet. Het is niet dat ik een ongelukkige jeugd heb gehad. Maar je losmaken uit de gemeenschap waarin je bent opgegroeid, is geen evidente stap.”

Duiveluitdrijving

Die gemeenschap is de Pinkstergemeenschap, een sekte dus. “Mijn moeder kwam er terecht toen ze aan gezondheids- en slaapproblemen leed, die daar plots werden opgelost. Mijn vader werd meegesleept. En ikzelf, mijn broer en zus zijn erin geboren. Het is een warme gemeenschap, dat zeker. Ze hangt aan elkaar, er wordt veel samen gedaan, er zijn jeugdkampen, vrijwilligerswerk, de steun aan goede doelen. Maar er is ook de indoctrinatie en de manipulatie. De Pinkstergemeenschap leeft naar de letterlijke vorm van de bijbel. Zij geloven in handopleggingen, in duiveluitdrijvingen, in de hemel en de hel. Ze denken dat mannen beter zijn dan vrouwen omdat Adam eerst geschapen is. Ze geloven niet in de evolutietheorie, en je wordt verondersteld anderen te bekeren. Ik ‘zag’ hoe mensen ‘genezen’ werden van homofilie, van dyslexie, zelfs van het syndroom van down. Het verhaal van mijn zus die als kind haar voeten verbrandde in kokend water, waarbij - ‘s nachts in het ziekenhuis - de hoge mannen van de Pinkstergemeenschap kwamen bidden waardoor die voetjes ‘s ochtends genezen waren, waardoor een operatie niet meer nodig was, het is dat soort verhalen dat je aan boord houdt. Maar toen ik in Leuven ging studeren - moderne geschiedenis - ging wat ik leerde thuis en wat ik leerde aan de unief steeds meer botsen. Ik ben er uiteindelijk uitgestapt, en heb uiteindelijk ook mijn vader, broer, zus en zelfs mijn moeder kunnen overtuigen.”

Een behoorlijk zwaar verhaal dus. “Ik voelde ook al jaren dat ik er ‘iets’ wilde mee doen, ik wist alleen niet wat. De geschiedenis van deze besloten gemeenschap beschrijven? De gemeenschap zelf in kaart brengen? Uiteindelijk is het een roman geworden. Een verhaal, met verzonnen personages. Al zijn zelfs die samenvoegsels van mensen die ik heb gekend. Het gaat over een jongeman die door zijn streng religieuze gemeenschap uitgestuurd zou worden als ‘zendeling’, terwijl hij zelf liever de wereld wil ontdekken met zijn gitaar. Alle gebeurtenissen die in het boek beschreven staan, zelfs de meest ongeloofwaardige, zijn écht. Ik heb ze zelf meegemaakt of gezien.”

Gorki

‘Redder’ heet zijn eersteling, en het boek is doorspekt met subtiele Gorki-verwijzingen die alleen de echte fans zullen zien. Zo heet het het vrouwelijke hoofdpersonage Molly, naar een nummer van Luc De Vos, het grote idool van Hannes. Ook de titel ‘Redder’ is aan Gorki ontleend. Burgemeester Mathias De Clercq kreeg vandaag het eerste exemplaar overhandigd. “Ik steun graag jonge Gentse auteurs, en lezen is sowieso een belangrijk deel van mijn leven. Ik kijk er dus naar uit.”

‘Redder’ is uitgegeven bij Bibliodroom, telt 285 pagina’s, en kost 24,95 euro. Het is verkrijgbaar bij Bookz&Booze in de Hoogpoort, bij Limerick in de Koningin Elisabethlaan aan het Sint-Pietersstation en op www.hannesdedeurwaerder.be.