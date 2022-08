Hannah (29) en Ewout (26) openen gezellige pop-up met bloemen en tweedehandsboeken op Vrijdagmarkt

Gent Sylvain en buurmeisje Agnes vieren 75 jaar huwelijk: “Groot geluk en diep verdriet, we zijn er altijd samen door gegaan”

75 jaar lief en leed met elkaar delen, dat is uitzonderlijk. Agnes Steenbeke (93) en Sylvain De Clerck (92) zijn het tweede koppel in Gent dit jaar dat zijn albasten huwelijk mag vieren. Ze leerden elkaar kennen toen ze buren werden, het was liefde op het eerste gezicht. “We zwaaiden naar elkaar vanachter het raam en het was gebeurd.”

25 augustus