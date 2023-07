Hamburgerrestaurant The Dudes zwaait deuren open en is meteen een hit: “Sappige smashed burgers en heerlijke cider”

Het menu is simpel en bestaat uit vier soorten hamburger. The Original, The Cheesy Dude, The Trouble Cheese en The Veggie. Daarnaast zijn er ook enkele natuurwijnen en ciders te verkrijgen, in een blik of in een flesje. Als bijgerecht kunnen er ook handgesneden frietjes besteld worden. Deze kunnen zonder topping besteld worden, maar er is ook keuze uit de 9000 fries (met gefrituurde kappertjes) en frietjes met bacon en cheese. Bestellen kan je vooraan de zaak doen, waarna je een buzzer meekrijgt die je op de hoogte houdt wanneer je bestelling klaar is.