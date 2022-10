Halloween-koorts in de grootste feestwinkel van Gent: “Kleurlenzen en vals bloed verkopen als zoete broodjes”

Of het druk is in de winkel? Nancy, die achter de kassa staat, begint te lachen. Dat zegt genoeg. “Sinds vorige week al”, zegt ze. “In de week staan we hier met twee, in het weekend met drie of vier, en dat is nog te weinig eigenlijk.” Het is dan ook de drukste periode van het jaar voor Las Fiestas, de grootste verkleedwinkel van Gent. Dit weekend is het FACTS in Flanders Expo, de week erna is het Halloween. “We zitten nog niet aan het niveau van voor corona, maar het is toch alle hens aan dek.”