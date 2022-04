Halfvastenfoor beleeft topeditie: “De Gentenaars hebben ons gewoonweg gemist”

GentWie nog eens wil gaan schieten, grijpen of ‘met de centjes spelen’, heeft nog een kleine week. Maar de foorkramers blikken alvast tevreden terug op de eerste twee weken van de Halfvastenfoor. Na drie jaar coronastilte is de Gentenaar gul en goed geluimd.

De beste editie ooit, en dat volgens een man die al meer dan zestig jaar in het vak staat. De Halfvastenfoor gaat nog door tot en met zondag, maar foorkramer Daniël Delrue (78) maakt al een positief bilan op. “Twee weken volle zon in maart, dat hebben nog niet vaak gezien. Wat deze regenweek zal geven, valt nog te bezien. Maar dat we afstevenen op een topeditie is nu al duidelijk.”

“De donkere wolken hielden ons niet tegen”, zegt Jeannine De Scheemaecker (76) uit Oostakker. Al 54 jaar schiet ze bij Daniël. Vandaag heeft ze haar dochter Tanja en kleindochter Mona mee. “Een schietend driegeslacht”, grapt ze. “Als Daniël hier staat, komen we altijd een paar keer langs. Het is van de weinigen die geen brol heeft staan in zijn kraam. Dit jaar schiet ik voor de soeptassen. Goed gerief.”

Volledig scherm “De enige moeilijkheid voor ons zijn de gestegen energieprijzen", zegt Philippe Hautekeur (50) van oliebollenkraam Abel. © Cedric Matthys

Volledig scherm Foorkramer Daniël Delrue (78) staat al van zijn 14 jaar op de kermis. “Dit is de beste editie van de Halfvastenfoor ooit”, zegt hij trots. © Cedric Matthys

Volledig scherm “We hebben veel vaste klanten", zegt Adriaan Adler (34), uitbater van de ‘Big Ben’. “Vorige week kreeg ik nog een familie over de vloer die punten wou inwisselen uit 1966.” © Cedric Matthys

Punten uit 1966

In totaal was het drie jaar geleden dat de Halfvastenfoor nog eens in het voorjaar neerstreek op het Sint-Pietersplein. In 2020 werd alles opgebouwd, maar weer afgebroken door de eerste lockdown. In 2021 was er een zomerfoor in juli tijdens de Gentse Feesten. Maar daar stonden slechts een 25-tal attracties, in plaats van de 85 kramen die er nu staan.

“De Gentenaars hebben ons gewoonweg gemist”, bevestigt Adriaan Adler (34), uitbater van de ‘Big Ben’, naar eigen zeggen het eerste lunapark van het land. “Ik heb hier veel vaste klanten. Vorige week kreeg ik nog een familie over de vloer die punten wou inwisselen uit 1966. Uiteraard waren die bonnetje nog geldig. Wie hier komt spelen, krijgt punten voor het leven.”

“De enige moeilijkheid voor ons zijn de gestegen energieprijzen", vult Philippe Hautekeur (50) van oliebollenkraam Abel aan. “Onze prijzen van 2019 kunnen we onmogelijk volledig doorrekenen aan de klant. Het is dan ook goed dat de opkomst niet tegenvalt. Al verwacht ik nu wel een mindere week. Het is dan wel paasvakantie, maar het weer is niet optimaal en de studenten zijn weg. Maar goed, een Halfvastenfoor als dit jaar, daar teken ik onmiddellijk voor.”

