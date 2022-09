Half jaar uitstel voor fusie Gentse sociale woonmaatschappijen: “Dit is een enorme operatie”

Gent Resterend stukje Vossenbos aan Flanders Expo dan toch gered: “Wonen, economie én natuuront­wik­ke­ling kunnen hand in hand gaan”

Natuurpunt Gent is er met een grondenruil aan Flanders Expo in geslaagd om een groot deel van het Vossenbos in handen te krijgen. Dat, en andere stukjes groen, zijn daardoor definitief beschermd. Begin dit jaar werd er nog zo’n 5.400 vierkante meter groen gekapt op de site.

7 september