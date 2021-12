Hafsa El-Bazioui (34) is officieel eerste Vlaamse schepen met een hoofddoek: “Die harde politieke spelletjes hoeven niet voor mij”

Gent De Kijk van Kurt: “Groen rukt op, net zoals de genderneu­tra­li­teit”

Nog een keer of tien slapen en we kunnen 2021 verticaal klasseren als tweede coronajaar. Terwijl de hele wereld reikhalzend uitkijkt naar een jaar waarin de pandemie hopelijk wordt bedwongen en waarin we dan weer ongeremd over het klimaat kunnen mekkeren, kunnen de Gentenaars hun opwinding amper bedwingen over het feit dat er een schepenwissel aankomt. Op 1 januari geeft rode Annelies Storms de fakkel door aan groene Hafsa El-Bazioui, zoals dat in het begin van de legislatuur was bepaald. Het aantal groene schepenen wordt vanaf nieuwjaar dus opgekrikt naar vijf. Van de tien. Voor een partij die in de nationale peilingen steeds verder wegzakt, doen ze het hier dus niet slecht. Annelies was op papier schepen van feestelijkheden maar werd door corona gedwongen om een soort schepen van afschaffen te zijn. Haar laatste wapenfeit werd de opening van een genderneutraal toilet. Trans- en non-binaire personen kunnen voortaan zonder stress naar de wc aan de Muide. En dat voor een kleine 26.500 euro! Ik vrees dat een toilet waar iedereen kan binnenstappen een droom is voor gluurders en aanverwante viezeriken. Als cisman heb ik dezer dagen echter mijn mond te houden, wil ik niet voor één of ander tribunaal verschijnen. Hafsa, de nieuwe, wordt schepen van personeel. Zij werd ooit via sociale media met de dood bedreigd na een hoofddoekendebat op tv en diende toen terecht een klacht in. Bij de politie. De verbazing bij onze Gentse flikken was dan ook groot toen diezelfde Hafsa hen ervan betichtte dat ze etnisch zouden profileren. Die beschuldiging was meteen, ook terecht, koren op de molen van de oppositiepartijen. Een schepen die nog voor ze aan haar ambt begint de politie basht, een oppositie zou haar naam niet waardig zijn mocht ze dat laten passeren. Het beloven nog 3 mooie jaren te worden aan de Botermarkt.

6:30