Gurbet (39) eet al dertig jaar elke dag frieten: “Nu ik mijn eigen frituur heb, zelfs drie keer per dag”

GentJe kan verzot zijn op frietjes, maar Gurbet Cetinkaya (39) uit Mariakerke gaat nog een stapje verder. De Gentse eet al dertig jaar elke dag frietjes, letterlijk elke dag. Sinds de opening van haar eigen frituur – een kinderdroom – eet ze zelfs drie maal per dag frieten. Het vreemde? Haar lichaam is perfect gezond volgens de dokter.

Hoe en waar haar verslaving precies begonnen is, weet ze niet meer, maar sinds haar negen jaar heeft Gurbet al elke dag frieten gegeten. Meer zelfs: het is zo goed als het enige wat ze eet. “Ik ben altijd al een moeilijke eter geweest. Als kind maakte mijn mama altijd wat anders voor mij dan voor de rest van het gezin. Op een keer was dat frietjes, en vanaf dan wilde ik niets anders meer eten.”

Haar papa kookte nochtans heel lekker – een mengeling van de Turkse en Belgische keuken – maar Gurbet wilde enkel nog maar frietjes eten. “Ik at twee lepels van mijn papa zijn gerechten en dat was het. Mijn ouders waren bang dat ik zou verhongeren, dus ik kreeg altijd mijn zin: frietjes. Elke dag. Al dertig jaar lang. Toen ik mijn man Birol leerde kennen, geloofde hij me niet. Toen we trouwden en samen gingen wonen, kon hij zijn ogen niet geloven.”

Gurbet komt uit een gezin met zes kinderen, zij is de vierde in de rij. Geen enkele van haar broers of zussen deelt haar passie voor frietjes. Ook haar kinderen kregen de opvallende eetgewoonte niet mee. “Ik vreesde daar wel voor, dat ze mijn frietverslaving gingen overnemen. Tijdens mijn zwangerschap heb ik ook elke dag frieten gegeten, aangevuld met voedingssupplementen wel. Maar ze zijn perfect gezond ter wereld gekomen en ze eten alles. Ik eet elke dag frieten, maar voor mijn kinderen kook ik normaal.”

Kieskeurig

Wat Gurbet doet als ze bij vrienden gaat eten? “Die weten dat”, glundert ze. “Ze zorgen er altijd voor dat er frietjes zijn voor mij. In restaurants waar mijn man en ik vaak gaan eten, weten ze dat ook. Om de twee jaar gaan we naar Turkije, mijn ouders zijn van daar en ik spreek de taal, maar daar zijn frietjes niet zo courant als hier. Terwijl mijn man beslist of hij vis of vlees wil eten, ga ik de menukaart af om te zien of ze frietjes hebben. Als ze enkel aardappelen heb, vraag ik aan de ober of ze die in dikke repen kunnen snijden en frituren. Is dat niet mogelijk, dan zoeken we verder.”

Hebben ze frieten maar enkel uit de diepvries? Dan gaat Gurbet ook passen. Zelfs als het om frieten gaat, is ze kieskeurig. “Het moeten verse frieten zijn”, zegt ze. “Met liefde gebakken en dik genoeg. Zodat ze krokant zijn aan de buitenkant en voldoende puree hebben vanbinnen. Op restaurant eet ik daar groentjes en vlees bij, maar anders eet ik frietjes met mayonaise, ketchup en stoofvleessaus. Zonder vlees of groenten, soms met brood want wij Turken doen brood bij alles, wat ook niet zo gezond is.

Volledig scherm Gurbet haar vaste bestelling: frietjes met mayonaise, ketchup en stoofvleessaus. © Jill Dhondt

Kerngezond

Het woord is gevallen: gezond. Dertig jaar lang alleen maar frieten eten, dat kan niet goed zijn voor je lichaam. Gurbet haar familie zegt het genoeg tegen haar, maar zelf voelt ze zich kerngezond. “Ik heb energie te veel. Elke keer als ik naar de dokter ga, zegt die dat ik moet stoppen met elke dag frieten te eten. Maar ik doe het al dertig jaar en ik heb niets van klachten, dan kan het toch niet slecht zijn? Een paar jaar geleden heeft mijn mama me zodanig bang gemaakt, dus ik naar Jan Palfijn ben gegaan voor een volledige controle. Wat bleek uit de resultaten? Ik ben perfect gezond.”

Hoe dat mogelijk is? Het is een raadsel. Gurbet doet niets van sport, maar ze werkt wel heel hard. “Ik werk al meer dan twintig jaar in een schoenen- en handtassenwinkel in de Langemunt, Zeli, waar ik de hele dag recht sta. Ik draag ook zorg voor mijn drie kinderen en onlangs hebben mijn man en ik ook een eigen frituur geopend, vlak naast de schoenenwinkel. Daar droomde ik al heel lang van.”

Als een kind in een snoepwinkel

Sinds de opening van de frituur, eet de Gentse drie keer per dag frietjes. Rond de middag, wanneer de schoenenwinkel sluit om 18 uur, en dan nog eens om 23 uur. Of hoe Gurbet een wandelend reclamebord is voor haar eigen frituur. “Hiervoor bakte ik mijn eigen frietjes thuis of ging ik naar de frituur. Elke frituur in Gent heb ik bezocht, dat ben ik zeker. Bij sommige was ik vaste klant, dus die missen me ongetwijfeld, maar ik kan niet genoeg krijgen van onze eigen frietjes. En van het terras achteraan de frituur, vlak aan het water.”

Of het een verslaving is? Niet helemaal. “Frieten smaken me nog elke dag, maar ik zou zonder kunnen. Het probleem is: ik weet niet wat ik in de plaats zou eten. Als ik fruit geef aan mijn kinderen, eet ik soms wel een banaan of een appel, maar frieten zijn altijd mijn hoofdgerecht. De rest vind ik gewoon niet lekker.”

