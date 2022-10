Gsm’ende bestuurders op de bon geslingerd: “Regels gelden ook voor fietsers en stepgebruikers”

Gent Na protest nu ook dagpas voor wie moet leveren in autovrij gebied: “De bewijslast wordt minder zwaar”

Ondernemers die moeten leveren in het autovrij gebied in Gent kunnen binnenkort ook een dagpas aanvragen. Een kleine verandering, maar een wereld van verschil voor veel leveranciers. Nadat de stad Gent begin dit jaar de regels had verstrengd, was er veel protest ontstaan.

