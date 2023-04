Gsm-gebruik achter stuur levert vrachtwagenchauffeurs fikse boetes op

Kunstenaar Joris (58) maakt met bomkraters link tussen WOI en Oekraïne: “Oorlogs­dag­boek van grootvader kon vandaag geschreven zijn”

De uit Mere afkomstige Gentse striptekenaar en beeldend kunstenaar Joris Vermassen (58) exposeert deze zomer op het West-Vlaamse kunstenfestival in Watou. Zijn inspiratie haalde hij ter plaatse, uit het oorlogsdagboek van zijn grootvader en gewezen veldbrigadier Aloïs Vermassen uit Erpe alsook in het Oekraïne van vandaag. “De oorlog van gisteren ziet er exact en even schokkend uit als die van vandaag.”