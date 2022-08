Grote werken aan tramsporen op verschillende plaatsen, geen trams tussen Rabot en de Korenmarkt, en ook niet tussen de Muide en het Gravensteen

Voetbal Jupiler Pro League Cuypers maakte z’n eerste voor AA Gent: “Had er liever twee gemaakt én gewonnen”

AA Gent kwam tegen STVV niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Het was uiteindelijk Hayashi die in de slotfase de openingstreffer van Hugo Cuypers kon uitwissen. Voor Cuypers was het zijn eerste officiële doelpunt in het shirt van AA Gent, maar de aanvaller kon er achteraf niet met volle teugen van genieten.

