Grote vintagemarkt komt naar Gent: tweedehandskleren per kilo

Gent Eerste ‘commissie op verplaat­sing’ gaat door in de UFO, en handelt over studenten­huis­ves­ting

De druk van de studenten in het algemeen, en de studentenhuisvesting in het bijzonder. Dat wordt het thema van de allereerste ‘commissie op verplaatsing’. Die zal doorgaan in oktober, in de UFO, en het is de bedoeling dat er interactie met het publiek komt.

19 mei