Grote naam met een groot hart: Koen en Nono Wauters zijn peter van het kinderrevalidatiecentrum UZ Gent

“Uiteraard hebben wij hier al alles wat we nodig hebben om kinderen te laten revalideren”, zegt dokter Ruth Van der Looven. “Maar we willen méér, om het voor de kinderen nog leuker te maken. In plaats van een ‘saaie’ kinesessie kunnen ze ook dansen. In plaats van logopedie te volgen, kunnen ze zingen. En als cognitieve therapie kunnen ze een choreografie aanleren. Een videoclip opnemen met de kinderen, dat leek ons een goed idee. En daar komen Koen Wauters en Nono perfect bij van pas.”

“Die videoclip, dat wordt leuk”, zegt Koen Wauters. “Een zanger ken ik wel, een choreograaf hebben we ook, maar we hebben nog centen nodig. Want we willen er echt iets professioneels van maken.” De kindjes mochten vragen stellen, en wilden van Koen onder meer weten wat hij vroeger als droomjob zag, of wat zijn favoriete ijssmaak is. Dat hij als kind voetballer wilde worden, was al gekend. Stracciatella-ijs blijkt zijn favoriet te zijn, terwijl Nono het vooral voor chocolade en vanille heeft, en nog geen idee heeft van wat hij wil worden. “Ik vind het geweldig dat ik dit samen met mijn zoon kan doen", zegt Koen. “Dit is het eerste Gentse project waar ik mijn schouders onder zet. Ik zette mij al lang in voor Plan Belgium, en dat doe ik nog. Maar dit is iets dichtbij, waar ik ook geregeld gewoon kan aanwezig zijn.”