Grote kortingen op Black Friday, maar niet voor Gentse WONDR care: “Té grote impact op het milieu en postverwerkers”

“We hebben beslist niet te verkopen omwille van de serieuze impact op het milieu én de impact op postverwerkers. Wat we wel doen is de Green Week, die van 21 tot 24 november plaatsvindt. Voor elke bestelling boven de 40 euro laten we dan 1 kilogram plastic verwijderen uit rivieren en oceanen, samen met River clean up.” Het is niet de eerste keer dat WONDR care zich van zijn groenste kant laat zien. “Vorig jaar lanceerden we ‘Green Friday’. Toen hebben we 365 bomen geplant in samenwerking met erkende organisaties. Voor elke bestelling op de website plantten we toen een boom.”