Grote drukte in Gentse winkelstraten, wachtrij aan Primark zorgt voor opstopping in Langemunt

Rond de middag stond de online druktebarometer van Stad Gent op rood. Dat betekent dat het erg druk was en dat bezoekers best ander leuk plekje zochten in Gent dan typische winkelstraten. In de Langemunt was er een opstopping aan de kant van de Vrijdagmarkt door een lange rij voor de Primark. Ook in de Veldstraat en op de Korenmarkt liep er veel volk. Kort na de middag zaten de parkings onder de Vrijdagmarkt en de Kouter dan ook vol. Veel mensen waren duidelijk afgezakt naar Gent voor een dagje winkelen tijdens het verlengde weekend. Zowel in de Langemunt als in de Veldstraat hielden stewards of ‘corona-info-coaches’ de drukte wat in de gaten.