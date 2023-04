Grote chaos aan schoolpoort Wijze Eik blijft uit, maar buurtbewoners blijven morren: “Waarom moesten onze parkeerplaatsen weg?”

LEVENSVER­HAAL. “Brit in hart en nieren, maar verliefd geworden op KAA Gent”: dat was Peter (57) die vlak na de match een fataal ongeval kreeg in het station

De wedstrijd tussen KAA Gent en West Ham United in de Conference League moest voor Peter Mcaleavey (57) een hoogdag worden. De naar België uitgeweken Londenaar verloor jaren geleden zijn hart aan de Buffalo’s en de match van afgelopen donderdag stond dan ook met stip aangeduid in zijn agenda. Enkele uren na het gelijkspel overleed Peter, na een spijtig ongeval in het station Gent-Sint-Pieters. De vele vrienden die hij maakte in België reageren verslagen. “Verdorie, we gaan u missen.”