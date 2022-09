Grote afvalbrand in Gentse haven, brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houden

De brand ontstond zondagochtend. “Het gaat om een afvalbrand in de Gentse haven. Wij zijn momenteel ter plaatse om te blussen”, laat Brandweerzone Centrum weten. “Voor wie rook- of geurhinder ondervindt: sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit in huis of in je auto als je in de buurt bent.” Dat geldt voor inwoners van Gent, Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk, Zelzate en Wachtebeke.