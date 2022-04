Grootste wegenwerken in decennia krijgen vorm: “Vijf jaar bouwen aan Dampoorttunnel, vanaf 2027”

Toen in september 2021 werd aangekondigd dat de knoop eindelijk was doorgehakt, en dat de Dampoort ondertunneld zal worden, leek het niet alsof die werken onmiddellijk zouden starten. Er wordt immers al zo lang over die tunnel gepraat. Maar er blijkt wel degelijk vaart gestoken te worden achter dit dossier. De minister wil de schop in de grond in 2027, vijf jaar later moet de tunnel klaar zijn. De studieopdracht is vandaag toegekend. De finale ontwerpen uit die studie worden begin 2024 verwacht. Het bestek wordt uitgeschreven in 2025, en de aannemer die zal worden aangesteld moet dus in 2027 aan de slag zijn.

Modal shift

Maar de studie, waarvoor 17,3 miljoen euro wordt uitgegeven, omvat veel meer dan alleen de Dampoorttunnel. Zowat half Gent wordt mee aangepakt. “De verkeersknoop aan het station Dampoort in het noorden van Gent geldt al jaren als een van de gevaarlijkste punten in Gent én Vlaanderen”, zegt minister Peeters. “Maar het project gaat over veel meer dan enkel die tunnel. Er wordt ook 11,5 kilometer tramlijn aangelegd in Gent, de Heuvelpoort wordt ondertunneld en we pakken zes pleinen aan, waaronder naast de Dampoort ook het Stapelplein en Museumplein. De kostprijs voor de uiteindelijke bouw wordt geraamd op 465 miljoen euro. We blijven vanuit Vlaanderen enorm inzetten op verkeersveiligheid en de noodzakelijke modal shift, ook hier in Gent. De Dampoortsite is aan een grondige herinrichting toe, en dankzij de nieuwe tramverbindingen zetten we écht in op de alternatieven voor de wagen.”

Volledig scherm Minister Lydia Peeters en burgmeester Mathias De Clercq kondigden in september 2021 aan dat de Dampoort ondertunneld zal worden © VDS

Ook burgemeester Mathias De Clercq reageert tevreden. “Dankzij de goede samenwerking met Vlaanderen zetten we opnieuw een zeer grote stap in dit cruciale project voor Gent. Het gaat om de grootste infrastructuurwerken die in decennia in onze stad zijn gebeurd. Deze studie zal mee het toekomstbeeld van Gent vormgeven, van de Dampoort tot het Museumplein.” Dat blijkt te kloppen. Er komt een verlenging van tramlijn 4 van het Neuseplein aan de Voormuide tot aan station Gent Dampoort. Die tramlijn loopt langs Dok-Noord en Dok-Zuid. In één beweging worden het Neuseplein en het Stapelplein heraangelegd.

Museumplein

Daarnaast is er de aanleg van de nieuwe tramlijn 7. Die loopt van de Dampoort tot het Parkbos. Tussen Gent Dampoort en Gent-Zuid worden het Sint-Annaplein en de haltes aan de Zuid aangepakt. Tussen de Zuid en station Gent Sint-Pieters wordt de Heuvelpoort ondertunneld, en meteen ook - eindelijk - het Museumplein aangelegd. Na het station loopt lijn 7 nog tot aan het Parkbos langs de Kortrijksesteenweg, deels over het tracé van tramlijn 1. “De geplande 11,5 km lange tramverbinding tussen het Neuseplein, aan de toekomstige Verapazbrug, en Sint-Denijs-Westrem biedt een antwoord op de lang aanslepende vraag naar een rechtstreekse lijn tussen het noorden en het zuiden van Gent", besluit Peeters.

