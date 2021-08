Grootste ‘spikeballtornooi’ ooit in België palmt heel het weekend Sint-Amandsberg in

Spikeball - of roundnet - heeft wel wat weg van volleybal. Een kleine bal wordt over en weer gespeeld tussen twee teams. Alleen moet de bal niet over een net, maar in een klein rond net op de grond gekaatst worden. De spelers staan in een cirkel rond dat net. Het spelletje wint razendsnel aan populariteit, omdat het op zich simpel is. Iedereen kan het spelen, je neemt het net zo mee overal naartoe, en je hebt er nauwelijks ruimte voor nodig. Wat ook hielp, is de bubbel van 4 in coronatijden. Die paste perfect rond zo’n spikball-net.