Grootste culinair festival van Vlaanderen strijkt binnenkort weer neer in Gent: “Nog groter dan andere jaren”

De Floraliën zijn nog niet afgerond, of er is al een volgend evenement in Gent waar Gentenaars en bezoekers volop naar kunnen uitkijken: Gent Smaakt. “Het grootste culinair festival van Vlaanderen”, glundert organisator Sandra Van Steenkiste. “Vier dagen lang kan je er proeven van het allerlekkerste wat Gent te bieden heeft, en dat is heel wat.” Het festival kon twee jaar lang niet doorgaan door de pandemie, maar eind deze maand - van 26 mei tot en met 29 mei - is het eindelijk terug.