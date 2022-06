Groot succes: veiling van Minard-barkrukken brengt 21.680 euro op

Gent Verdeeld­heid over beeld Quinze dat weg moet: “Zet u samen en los dat op, zo doen we dat toch in Gent?”

De sculptuur van Arne Quinze op de Kouter moet weg. “Hiervoor zijn niet de juiste vergunningen afgeleverd, en is niet de juiste procedure gevolgd. De regels zijn er zodat iedereen gelijk behandeld kan worden", zegt Filip Watteeuw (Groen). Maar lang niet iedereen is het daarmee eens. “Dit is een gegeven paard in de bek kijken”, vindt gemeenteraadslid Christophe Peeters (Open Vld).

28 juni