Groepje daklozen steekt toiletten onder Stadshal in brand, burgemeester grijpt in

De brand ontstond zaterdag omstreeks 22.45 uur. Een van de daklozen had een matras in brand gestoken in de toiletten en het dan op een lopen gezet. De brandweer kwam ter plaatse en bluste het vuur, maar de schade bleek enorm. De toiletten zullen een tijd lang niet toegankelijk zijn.

Ondanks heel wat tussenkomsten van de politie blijven de daklozen voor overlast zorgen. “Ook Ivago is al ter plaatse geweest om hun spullen op te laden, maar dat had bleek slechts een kortstondige oplossing, want niet veel later zaten ze er opnieuw met andere spullen”, klinkt het bij de burgemeester. “’s Nachts slapen ze onder het afdak van restaurant Sgol, maar dat is ook voor de uitbaters een onmogelijke situatie.” Burgemeester De Clercq heeft intussen toestemming gegeven om de plaats te laten ontruimen door de politie. Dat zal in de loop van woensdagnamiddag gebeuren.