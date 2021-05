Groep jongeren test grenzen met politie af aan vooravond van heropening terrassen en trekt van park naar park

Gent Pas geopend en nu al de bijzonder­ste brunchbar van Gent: “Overal hangen er spiegels en camera’s”

7 mei In de Kortrijksepoortstraat is vandaag een nieuwe brunchbar geopend: Privacy. Zodra je hier binnenwandelt, krijg je het gevoel dat je in een hippe club in Londen, Berlijn of New York bent beland. Over elk detail werd tot in de puntjes nagedacht, van de futuristische toog tot het gestileerde label op de drankjes. Nog voor je het eten hebt geproefd, ben je al een ervaring rijker.