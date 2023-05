Groenzone aan bedrijventerrein opgefleurd met hagedissenhotel, steiger en wandelpaden: “Een ideale plek om te genieten van de rust”

Transport­be­drijf Tailormade Logistics neemt twee elektri­sche trucks in gebruik: “Bestemd voor vervoer vrachtwa­gen­ca­bi­nes in Gentse haven”

De Gentse logistieke dienstverlener Tailormade Logistics heeft twee elektrische vrachtwagens van Volvo Trucks in gebruik genomen. De e-trucks zullen cabines van vrachtwagens die per spoor in de Gentse haven aankomen, vervoeren naar de fabriek van Volvo Trucks in Oostakker. “We willen nu al inzetten op elektrische vrachtwagens om de nodige kennis en ervaring op te doen”, zegt Frank Van Hove van Tailormade Logistics.