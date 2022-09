Groene Anton Vandaele (28) neemt eind deze maand de plaats van rode Annelies Storms in, 10de wissel in de gemeenteraad

Officieel was Koen Janssens (Groen) de eerste in rang om de gemeenteraad binnen te komen, maar hij verzaakt. Na hem staat Anton Vandaele, ook van Groen, en die zal zijn mandaat wel opnemen. Deze 28-jarige geboren en getogen Gentenaar wordt daarmee het 14-de Groen-raadslid in Gent, de socialisten verliezen een zetel, en stranden nu op 7 raadsleden. Toen Tine De Moor van Groen in februari stopte, heeft Vooruit hemel en aarde bewogen om Emilie Peeters in de raad te krijgen. Zo wonnen zij een zetel, maar die zijn ze nu dus weer kwijt.

Stoelendans

Groen staat met 14 zetels nu weer even sterk als Open Vld, ook met 14 zetels. Er is al behoorlijk wat geschoven in de gemeenteraad, sinds de start van deze legislatuur op 2 januari 2019. Verschillende raadsleden stopten, om diverse redenen. Intussen zetelen ook 2 raadsleden onafhankelijk. Veli Yüksel liep over van CD&V naar Open Vld. Hij wordt gezien als Open Vld-raadslid, stemt mee met die partij en zit fysiek ook bij hen, maar officieel is hij een onafhankelijk raadslid. En Matthias De Vuyst werd uit de Open Vld gezet, na een relletje over hoofddoeken. Dat hij blij was dat hij eindelijk van de stalinistische partijdiscipline verlost was, zei hij toen, en dat hij eindelijk zijn gedacht zou kunnen zeggen. Maar sindsdien liet hij zich niet meer horen. Hij zocht aansluiting bij de N-VA maar daar bleef tot nu toe de deur dicht.

Als Anton Vandaele op de gemeenteraad eind september zijn eed aflegt, zal hij al de 5de ‘vervanger’ zijn van de toenmalige kartellijst die de gemeenteraad binnenkomt. Daniël Termont en Resul Tapmaz verzaakten meteen, en werden bij de start van de legislatuur al vervangen door Joris Vandenbroucke en Anne Schiettekatte. Tine De Moor (Groen) stopte omwille van de onhoudbare combinatie job - politiek, bij Elke Decruynaere (Groen) woog de balans privé - politiek te zwaar door. Jeroen Van Lysebettens (Groen) en Emilie Peeters (Vooruit) namen over. Ook Annelies Storms wil zich voortaan focussen op haar nieuwe job.

Pensioen en andere redenen

Bij CD&V ging schepen Mieke Van Hecke met verdiend pensioen, om vervangen te worden door Isabelle Heyndrickx, en stapte Veli Yüksel uit de partij, maar behield wel zijn zetel. CD&V verloor dus een zitje, en staat nog op 3. Bij Open Vld haakte Steve Stevens af, hij werd vervangen door Nicolas Vanden Eynden, en De Vuyst werd uit de partij gezet. N-VA (6 zetels) verloor Sandra Van Renterghem, die eerst uit de partij stapte, en daarna verhuisde uit Gent. Eerder stopte ook Siegfried Bracke. Ronny Rysermans werd zijn vervanger, Els Roegiers nam over voor Van Renterghem. Raadslid Elke Sleurs is al een tijd out om als mantelzorger voor haar bejaarde ouders te zorgen, zij wordt gedurende die tijd vervangen door Helga Stevens. Enkel bij PVDA (3 zetels) en Vlaams Belang (4 zetels) veranderde er tijdens deze bestuursperiode nog niks.

Zo kregen we deze bestuursperiode al 10 nieuwe gezichten te zien in de gemeenteraad, op 53 verkozenen, en stapten er daarnaast ook nog 2 uit de partij waarbij ze verkozen werden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.