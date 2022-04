Groen-schepen Elke Decruynaere zegt Gentse gemeenteraad vaarwel: “Draag zorg voor onze schone stad”

“Het is moedig om niet langer te kiezen voor alle Gentenaars, maar voor diegenen die het dichtst bij jou staan.” Enigszins geëmotioneerd sprak voorzitter Christophe Peeters (Open Vld) dinsdagavond de gemeenteraad toe. Na twintig jaar - sinds 2013 als schepen van Onderwijs - laat Elke Decruynaere de politiek achter zich.

Vorige week vrijdag kondigde ze aan tijd te willen maken voor haar gezin en hulpbehoevende familie. “Uw sociale bewogenheid heeft me altijd getroffen”, liet burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) verstaan. “Afgelopen weekend hoorde ik overal hetzelfde. Bij de bakker, bij de slager... Overal klonk: ‘Het is toch jammer dat Elke uit de politiek stapt’.”

Staande ovatie

Ook Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die vanuit de oppositie Decruynaere wel vaker het vuur aan de schenen legde, had lovende woorden over voor de schepen. “We doen aan politiek voor mensen, maar we vergeten vaak dat het ook door mensen gebeurt. We moeten héél véél respect hebben voor uw beslissing.”

Wie Decruynaere opvolgt, is nog niet geweten. Namen als Evita Willaert, Bert Misplon of Zeneb Bensafia maken grote kans. Op de gemeenteraad van eind juni wil Groen de keuze bekend maken. Al ging dinsdag nog even alle aandacht naar Decruynaeres afscheid.

De politica kreeg een staande ovatie, over de partijgrenzen heen, en nam daarna zelf het woord. “Het blijft uniek hoe we hier in Gent aan politiek doen”, sprak ze. Waarna ze afsloot met een persoonlijke noot. “Blijf zorg dragen: voor elkaar, voor uzelf en voor onze schone stad.”

