Grimmige sfeer in Brussel en Antwerpen, maar in Gent blijft het rustig na verlies Marokko in halve finale

Het was een spektakel waar je bij wou zijn de afgelopen weken: de overwinning van de Marokkaanse ploeg in het WK Voetbal in de Brugse Poort. De hoop was groot voor de halve finale, maar het heeft niet mogen zijn: Frankrijk won met 2-0. Toch werd er tot op het einde van de match muziek gespeeld in jeugdhuis Averroes. De teleurstelling was nochtans groot, maar van rellen zoals in Brussel en Antwerpen was er absoluut geen sprake. Er werden wat bommetjes afgestoken, maar daar bleef het dan ook bij. Vooral de trots dat Marokko als eerste Afrikaanse, Arabische en Islamitische land in de halve finale van een WK zat, blijft nazinderen.