Griet (38) maakte film waarin ze drie mensen volgt in laatste momenten van hun leven: “Er is niets romantisch aan aftakelen, maar toch kan het nog een hele mooie periode zijn”

Gent UGent trapt academie­jaar weer af met toga’s in de straten, studente Sara vervangt pas geopereer­de vicerector

24 september De UGent trapt het academiejaar altijd statig af, met een stoet door de straten van de Gentse binnenstad. Uitzonderlijk ging die stoet dit jaar van start in de net vernieuwde boekentoren. Eindbestemming is de Aula in de Voldersstraat, waar de rector een toespraak houdt.