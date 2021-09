Griet (38) maakte een film waarin ze drie mensen volgt in de laatste momenten van hun leven: “Er is niets romantisch aan aftakelen, maar toch kan het nog een hele mooie periode zijn”

Gent Onverwacht veel volk op zaterdag­nacht in de Overpoort: “Alles is wel rustig verlopen”

18:27 Een onverwacht drukke passage zaterdagavond in de Gentse Overpoort, maar alles is weliswaar rustig verlopen ondanks het grote aantal zaken dat gesloten waren. “Onze mensen waren aanwezig maar er zijn geen bestuurlijke of gerechtelijke aanhoudingen verricht”, zegt Bart De Cocker van de Gentse politie. Enkel een groepje van een 5-tal jongeren heeft er even voor wat problemen gezorgd.”