Griekse delicatessenwinkel verkoopt nu ook huisbereide maaltijden: “Van moussaka tot courgetteballetjes”

Gent Buurtbewo­ners maken gedeelde moestuin toeganke­lijk voor rolstoelge­brui­kers en oudere leden: “Per tafel kan ik 150 plantjes kweken”

Dat iedereen welkom is om mee te tuinieren in het Victoria Regiapark in Gentbrugge, dat is duidelijk. De leden bouwden eigenhandig twee kweektafels zodat ook rolstoelgebruiker Frans mee kan werken. Ze legden ook trapjes aan voor de oudere leden, zodat zij gemakkelijk de hellingen op geraken.

31 augustus