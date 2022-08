Gratis stadsfestival Copacobana keert terug, maar gaat herbronnen: “We willen niet stoppen”

Dat er gefeest wordt in de Rozebroeken tijdens Copacobana, al twaalf jaar, mag duidelijk zijn. En toch: de twaalfde editie van het gratis stadsfestival was ei zo na de laatste. Eén editie die uit haar voegen barstte maar een financiële kater liet en een pandemie later gooide de organisatie bijna de handdoek in de ring. Onzekere projectsubsidies, een moeilijke begroting en vermoeidheid bij de vrijwilligers resulteerde bijna in een afgelasting. Toch komt er nu een dertiende editie, ingekort en bescheiden. “Gratis kwaliteit leveren, dat is geen goed businessplan. We willen het dit jaar vooral plezant houden, ook voor wie het organiseert”, klinkt het bij Joachim Matthys van Annama, dat Copacobana organiseert.

Volledig scherm Organisator Joachim Matthys tijdens de vorige editie van Copacobana. © Cedric Matthys

Afgeslankt, in de buurt

“Het zijn een paar financieel zware jaren geweest en dat heeft een weerslag gehad”, legt Matthys uit. “Copacobana is een immens project waar veel creativiteit in kruipt, dat volledig door vrijwilligers wordt gedragen. Door de coronasubsidies konden we vorig jaar stevig uitpakken maar we wisten dat die subsidies tijdelijk waren. Eerder dit jaar werkten we daarom aan een andere versie van Copacobana, maar ook daarvoor kwam de begroting niet rond. Nu komen we dus met een afgeslankte editie”.

Op alle fronten, want de line-up zal kleiner zijn, het festival neemt letterlijk minder plaats in beslag en zelfs de opbouw zal maximum een week duren, terwijl er vroeger 14 dagen getimmerd werd. “Enerzijds heb je het financiële verhaal, maar ook onze mensen zijn moe. Net na corona kregen we mensen snel warm om de armen uit de mouwen te steken, maar dit jaar was het verhaal onzeker en dus moesten we terugplooien op ons kleine team. Dat is niet erg, maar dan moet je de verwachtingen bijstellen. Ook zij moeten zich een beetje amuseren, want dat is net het magische aan de sfeer van Copacobana”.

Volledig scherm De kleinere editie van Copacobana vindt plaats op 10 en 11 september. © RV

Herbronnen

Dus worden de vrijwilligers dit jaar extra in de watten gelegd en gaat Copacobana back to the roots. “Het publiek zal qua afwerking niet veel merken, het gaat leuk worden, zonder twijfel”, klinkt het bij Matthys. “Gelukkig hebben we ook veel materiaal om dat waar te maken. De grote volksmassa zoals in 2019, daar zijn we echter niet naar op zoek. Het moet houdbaar blijven voor onze vrijwilligers. Al rekenen we wel op nog ettelijke duizenden mensen per dag”. Dat moet ook, anders wordt een doorstart moeilijk.

Want dat is wel degelijk de bedoeling. “We hebben al vaak op de nagel van de projectsubsidies geslagen, maar daar willen we onze energie niet meer in steken. De stad werkt nu aan een objectievere manier om subsidies uit te delen en daar is nog veel werk aan. Maar we hopen de periode te kunnen overbruggen, mensen te vinden die samen met ons hun schouders willen zetten onder Copacobana. En na een jaartje herbronnen, knallen we weer verder. Deze editie mikken we op verbinden, het zal anders zijn. Maar het gaat plezant zijn!”

