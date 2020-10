Gratis openluchtcinema op Bijlokesite

Nick Braet: “Toch houd ik een heel goed gevoel over aan dit toernooi”

12 oktober Nick Braet en Jeremy Gala begonnen als topfavorieten in de derde manche van de Belgian Padel Tour in Genbrugge, maar in de halve finale werden Francois Gardier en Clement Geens de spelbrekers. In een zeer genietbaar duel trokken Braet en Gala aan het kortste eind (6-2, 6-7, 6-7). De ontgoocheling maakte snel plaats voor tevredenheid.