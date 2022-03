Gratis frietjes! Frituur Louiss op Sint-Kwintensberg bestaat twee jaar en dat wil uitbaatster Frauke (23) vieren

GENT Gentse frisdrank­brou­wers lenen 200.000 euro bij 90 mensen: “En nu zetten we de eerste stappen naar Nederland”

De drie Gentenaars achter Razzle, het biologische suikervrije frisdrankje dat na een jaar al in 200 winkels en cafés is te vinden, hopen snel uit te breiden naar Nederland. Via ‘crowdlending’ sleepten ze 200.000 euro in de wacht. “En er zitten nog enkele innovaties in de bus.”

15 maart