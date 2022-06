Gratis fototentoonstelling over het leven in de stad. “De openbare ruimte is van iedereen, maar tijdens corona plots niet meer”

De jongeren van Victoria Deluxe namen het voortouw in het project. Ze trokken de straat op en scanden de publieke plaatsen waar ze iets mee hebben. Hun bevindingen zijn - samen met de foto’s die fotografen Yasmina Besseghir en Sipan Hota naar aanleiding van dit project maakten - te zien in de tentoonstelling die gratis te zien is in de Bibliotheekzaal van de Sint-Pietersabdij. “Een groot deel van het leven van de meeste Gentenaars speelt zich af in straten, op pleinen, in parken en alles daartussen”, klinkt de uitleg. “Hoe we die publieke ruimte inrichten en beheren, vertelt een verhaal over wie we zijn en waar we voor staan als stad en samenleving. Tot voor corona stonden we daar niet echt bij stil, maar dat veranderde tijdens de lockdown. De openbare ruimte is van iedereen, maar toen plots niet meer, dan besef je pas hoe belangrijk die parken, pleintjes en straten zijn. Ook de manier waarop ze zijn ingericht zegt een en ander over onze samenleving. Met Espace Publiek wilden we uitzoeken hoe Gentenaars hun publieke ruimte ervaren.”