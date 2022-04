Gratis dansfeest op de Vrijdagmarkt: “Na twee jaar eindelijk nog eens Radio Modern”

Zondag belooft een zonnige dag te worden, en op de Vrijdagmarkt zal daar volop van geprofiteerd worden. Daar wordt een openluchteditie georganiseerd van Radio Modern, een klinkende naam in Gent. Een dansfeest in stijl, met mooie kledij en aangeleerde koppeldansen. “Met Radio Modern zijn we 17 jaar terug gestart”, vertelt Ben Moulding. “Het is een soort retro bal-populair, met alle genres van muziek van de jaren ‘40 tot ‘60. Het gaat dan van swing over rock ‘n roll tot jive. In Gent was dit dansfeest een tijdlang heel populair, zelfs op de Gentse Feesten. Uit Radio Modern is dan de Lindy hop-beweging ontstaan, van Leni Denorme. Het werd een heuse danscommunity, met muziek van de jaren ‘20 tot ‘50. Na een tijd kwamen zij ook dansles geven op Radio Modern. Het populariseren van dans, mensen terug samen laten dansen, dat is wat wij delen.” Leni Denorme vult aan: “Gent staat goed op de kaart qua dans. Lindy hop, een energieke koppeldans uit de jaren ‘30, is daarbij de bekendste. Wij werken onder meer samen met Trefpunt in de Gentse Feesten, en geven dan dansles in het Baudelopark.”