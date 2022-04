Gratis coworking space waar je een dutje kan doen in centrum Gent: “Café Shanti wil een veilige plek bieden voor iedereen”

Café Shanti is een café zoals er geen twee bestaan. Het pand is onderverdeeld in verschillende compartimenten die in elkaar overvloeien. Vooraan staat de bar met daartegenover lange tafels waaraan je verse açai bowls en cookie dough kan eten. In het midden van het café staat een verhoogd podium, met daarachter tenslotte een coworking space.

“Hier mag je gratis komen werken”, zegt uitbater Ian Ghysels. “Wij willen een plaats zijn waar iedereen zich thuis moet voelen. Hier werkt een team van creatievelingen aan verschillende maatschappelijke en culturele projecten. Maar dat levert niet altijd geld op. Daarom verkopen we nu die açai bowls en organiseren we af en toe een feestje. Dat zal nu even stil liggen. We hopen nu meer en meer volk overdag te kunnen verwelkomen. We zullen de komende weken bijvoorbeeld workshops en yogasessies geven.” Daarnaast zal er ook een wensmuur geïnstalleerd worden. Iedere bezoeker kan een wens invullen en anderen kunnen die dan in vervulling laten gaan. “Dat kan gaan van nieuwe mensen leren kennen tot een pannenkoekenbak voor oma.”