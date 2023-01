Graffiti na jaren aangevuld: metershoog figuur in pak kleurt stadscentrum van Gent

Op de achtergevel van een gebouw in de Veldstraat, dat grenst aan het water aan de Ajuinlei, staat al jaren ‘U look fine’ geschreven in dikke zwarte letters. Een boodschap die steevast een glimlach tovert op wie de woorden opmerkt. En toch kon er meer uit gehaald worden volgens een onbekende artiest (of artiesten). Die besloot om rond de tekst een metershoog figuur te tekenen, gehuld in een zwart maatpak, een wit hemd, bruine schoenen en een rode das. Een rond raam werd gebruikt als hoofd. En zo is Gent een bijzondere muurschildering rijker.