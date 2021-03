“Graag vanaf het eerste leerjaar mét mondmasker op speelplaats Klein Sint-Bavo.” Directie Gentse school stuurt mail naar alle ouders

Gent/Zelzate Nieuwe bioreacto­ren aangekomen bij ArcelorMit­tal: “CO2-verminde­ring vergelijk­baar met 100.000 elektri­sche wagens”

21 maart ArcelorMittal Gent is volop bezig met de bouw van een nieuwe baanbrekende installatie om de koolstofhoudende gassen van de hoogovens om te zetten in bio-ethanol. Vrijdag kwamen de gigantische bioreactoren die dat proces in goede banen moeten leiden aan in de Gentse haven.