Goudsmid Isabelle (51) stopt juwelenwinkel na 20 jaar nadat dieven voor 140.000 euro aan goud en juwelen hebben gestolen

Ze was zo trots, Isabelle, op haar nieuwe snuisterwinkel in Drongen. De afgelopen twintig jaar had ze in het centrum van Gent gezeten: eerst op de Blekersdijk, erna op de Kwaadham, en de afgelopen zeven jaar in de Lange Violettenstraat. Naast zelfgemaakte juwelen kon je daar ook sjaals, zonnebrillen, meubelen, vazen en andere snuisterijen kopen, net zoals in de nieuwe winkel in Drongen. Amper een maand na de opening echter, kreeg Isabelle minder leuke bezoekers over de vloer.